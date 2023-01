Un 46enne sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato portato in carcere dopo ripetute violazioni. Incurante delle prescrizioni previste a suo carico, l’uomo è stato trovato fuori dalla sua abitazione per ben quattro volte in due mesi.

In ogni occasione ha giustificato tali violazioni con scuse differenti. Quali il doversi recare al pronto soccorso per supposti malori o il dover denunciare presso gli uffici di polizia presunti reati subiti.

Il 46enne è stato quindi denunciato per evasione, arrestato e condotto presso la casa di reclusione di Oristano/Massama.

