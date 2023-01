Lila Cagliari compie trent’anni. Organizzazione radicata nel territorio regionale, continua a occuparsi di prevenzione e informazione sull’HIV e sull’AIDS attraverso campagne e progetti.

In occasione del suo 30º compleanno in collaborazione con l’organizzazione “Liberatzione”, Lila lancia la campagna contro lo stigma sull’HIV in lingua sarda.

“Spesso ci capita di ricevere richieste di aiuto in lingua sarda e quasi tutti i nostri volontari sono bilingui. È emozionante questa collaborazione con Liberatzione. Ci permette di vedere le nostre campagne e i nostri messaggi anti-stigma nella nostra lingua madre” ha dichiarato Brunella Mocci, presidente di Lila Cagliari.

