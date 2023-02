È stata una serata di profonde emozioni per Elisabetta Solinas. L’atleta sarda di Muay Thai ha combattuto in Thailandia per il titolo mondiale WBC Minimumweight contro l’americana Sylvie Von Duuglas, ma ne è uscita sfortunatamente sconfitta.

Con lei anche il collega Francesco Sotgiu, con cui dirige il Taipan Gym di Ploaghe, palestra in cui si allena e si prepara alle sfide.

La ragazza è quella figura che gli americani raccontano come “belt collector”: è infatti campionessa italiana, europea ed internazionale della disciplina. Manca solo un’altra cintura da mettere in bacheca.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it