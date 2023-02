Domani una delegazione della RRR (Rete Risveglio Resistenza sarda) sarà presente dalle ore 19, sotto la sede Rai di Viale Bonaria , per un presidio di protesta contro la guerra e nello specifico contro la strumentalizzazione della stessa, da parte delle reti della tv di stato.

“Cortesemente e contestualmente – spiega Barbara Figus, responsabile nazionale dei Circoli la Croce e del Popolo della Famiglia Sardegna -. Chiederemo di poter consegnare un nostro comunicato all’interno delle sede Rai cagliaritana e di poterlo leggere pubblicamente.

Questi i Gruppi aderenti a RRR:

1-Is Pipius No Si Tocant

2-Cln Sardegna

3-Sa Defenza

4-La croce

5-Siamo nati liberi

6-Pronti per

7-Sassari fatti

8-Sassari libertà e Resistenza

9-Portotorres non molla mai

10-Liberamente Oristano

11-Fuochi di Sinnai

12-Studenti contro il Greenpass

13-Le ILLUMINATE

ALU

13-Giobbe

14-Osservatorio Consapevole

15-Yoga consapevole

16-I RIMANENTI

17-studenti vs identità digitale

18-Ora et Labora

19-LiberosRispetadosUnidos

20-Comitato x i diritti fondamentali TEMPIO

