Era stato arrestato l’altro ieri sera per un furto da €450 in abbigliamento, presso il centro commerciale Le Vele, ma è fuggito dalla struttura di Villanovaforru in cui doveva scontare i domiciliari. Così per un diciottenne algerino giunto da pochi giorni con un barchino sulle coste del Sulcis rischiano di spalancarsi le porte del carcere.

Il ragazzo era stato arrestato dai carabinieri di Selargius e dopo la convalida dell’arresto era andato agli arresti domiciliari presso il CAS “I Lecci” di Villanovaforru, dov’è ospitato quale richiedente asilo. Stamattina alle prime luci dell’alba si è però dato alla fuga lasciando la struttura.

A seguito dell’allarme dato al 112 dal responsabile della casa di accoglienza, alcune pattuglie dell’Arma hanno preso a ricercarlo lungo i percorsi che poteva aver compiuto. È stato rintracciato e catturato dai carabinieri dopo un breve inseguimento all’interno del centro abitato di Villanovaforru. Dopo una breve permanenza presso le camere di sicurezza della Compagnia di Sanluri è stato tradotto stamattina al Tribunale di Cagliari per il giudizio con rito direttissimo che avverrà a breve.

