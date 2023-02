La querelle sullo stadio Is Arenas di Quartu va avanti. A seguito della mancata conciliazione tra il Comune e il Cagliari Calcio, le due parti avevano reso noto dei comunicati che difendevano la propria posizione.

Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Quartu, Graziano Milia. Che sulla sua pagina Facebook ha espresso la sua delusione sul comportamento del Cagliari Calcio.

“Un esito che ci sorprende e ci rammarica: la nostra amministrazione ce l’ha messa tutta per arrivare ad una conciliazione che consentisse di estinguere il contenzioso” ha abbozzato. “Ci siamo persino resi disponibili ad accettare le somme proposte dal perito del Tribunale, alquanto ribassate rispetto al computo iniziale”.

Quindi il racconto del rapporto col Cagliari. “Quartu è stata molto generosa col Cagliari Calcio, avendo rinunciato per oltre 10 anni a quella che allora come oggi è una delle sue migliori strutture. Sorprende che a fronte dell’atteggiamento sempre aperto e dialogante, la società sportiva si sia arroccata in una chiusura totale”.

Infine l’auspicio. “Non possiamo aspettare oltre: nella prossima udienza a marzo solleciteremo una rapida decisione del Giudice perché abbiamo necessità di rimettere in funzione il nostro impianto e perché tutta l’area di Is Arenas e Sa Cora sono al centro di un progetto di riqualificazione importante ed irrinunciabile per la nostra città”.

