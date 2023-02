Si chiama Sardegna Open ed è una nuova formula che sarà inaugurata proprio nell’isola prima di cominciare un tour europeo. Il torneo internazionale di tennis si svolgerà a Cagliari tra Madrid e Roma e sarà aperto a tutti: potranno partecipare anche i top dieci.

Dopo gli internazionali di Roma e le Atp finals di Torino – ha detto il presidente della Federazione italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi durante la presentazione ufficiale a Cagliari – è il torneo più importante che si svolge in Italia. E non è un evento spot: sarà un appuntamento fisso. La Sardegna non ha mai ospitato manifestazioni di questo livello”.

La manifestazione comincerà il Primo maggio e terminerà il 7. Si giocherà sui campi in terra rossa del Tennis club Cagliari. Sarà l’evento premium della neonata categoria Challenger 175.

