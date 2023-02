Arrivano l’esercito e i droni per combattere la piaga delle cavallette in Sardegna. Lo ha detto oggi all’Ansa il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi annunciando il vertice che si sta tenendo oggi per programmare un intervento che debelli le cavallette nel centro Sardegna, un’emergenza sociale ed economica che dal 2017 mette in ginocchio coltivatori e allevatori.

“Siamo pronti a schierare l’Esercito prima che il malcontento si trasformi in emergenza sul fronte della sicurezza pubblica”, ha detto Dionisi.

Nel 2022 furono ben 60mila gli ettari interessati dall’invasione e quest’anno si rischia di raggiungere i 100mila ettari qualora il fenomeno non venga combattuto con decisione. Da qui la necessità di disinfestazioni mirate, anche con l’uso dei droni per individuare le zone focolaio e quelle di rientro notturno degli insetti.

Al vertice, convocato per le 13.30, stanno partecipando gli assessori regionali all’Agricoltura e all’Ambiente, Valeria Satta e Marco Porcu, i vertici della Brigata Sassari, le agenzie Laore e Forestas, la Provincia di Nuoro, i vigili del fuoco e i sindaci del territorio.

Per gli interventi sul campo la Regione impiegherà 185 uomini a cui si aggiungeranno quelli della Protezione civile e le squadre dell’Esercito.

