Sono finiti sotto sequestro alcune auto e un immobile di proprietà dei due storici collaboratori del noto imprenditore Gianluca Vacchi.

Si tratta di Pietro Onida e Stefania Schirru. La Procura di Tempio ha deciso per il rinvio a giudizio di entrambi per appropriazione indebita.

Il loro avvocato Domenico Putzolu, però, respinge ogni accusa e aggiunge: “Ci appare strano che gli ammanchi di cui parla il signor Gianluca Vacchi ci siano solo adesso che i miei assistiti hanno chiuso dopo circa dieci anni il rapporto di lavoro con lui e hanno iniziato una causa per ottenere le loro spettanze arretrate e mai pagate”.

I due collaboratori, infatti, dopo aver lavorato con l’imprenditore sia nella sua residenza in Costa Smeralda sia nella villa di Bologna, avevano intentato recentemente una causa per ottenere le retribuzioni di ferie e giornate di riposo non godute.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it