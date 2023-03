L’Ordinario Militare per l’Italia, Monsignor Marcianò, ha visitato nei giorni scorsi il 3° Reggimento bersaglieri della Brigata “Sassari”.

L’Arcivescovo, nel corso di una visita ufficiale in Sardegna, ha colto l’occasione per salutare la Bandiera di Guerra del 3° e i bersaglieri del reggimento.

Monsignor Marcianò si è poi recato nella chiesa della caserma “Pisano”, dove, dopo un momento di preghiera, ha salutato e ringraziato tutti gli uomini e le donne per l’esempio che essi rappresentano per la nazione e per i giovani.

