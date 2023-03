Un uomo, Bastiano Secci, è stato arrestato dai carabinieri di Siniscola a Irgoli dopo aver riempito di botte la ex fidanzata, Patrizia Dessì.

La donna è stata trovata in fin di vita in casa propria dopo la violenta aggressione. Ora si trova ricoverata in condizioni disperate all’ospedale San Francesco di Nuoro.

L’uomo aveva già avuto problemi con la giustizia. Tre anni fa era uscito dal carcere dopo aver scontato una condanna di 16 anni per aver ucciso la cognata.

