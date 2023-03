Stazionarie ma sempre gravi le condizioni di Patrizia Dessì, ricoverata in Rianimazione all’ospedale San Francesco di Nuoro in seguito al brutale pestaggio avvenuto nella notte tra sabato e domenica nella abitazione di Irgoli.

Arrestato per l’episodio il compagno di 55 anni, Bastiano Secci.

L’uomo aveva già scontato 16 anni di carcere per l’omicidio della cognata nel 2008.

Secondo le testimonianze dei residenti, la coppia era molto affiatata e pochi giorni fa si sarebbero presentati in Comune per avviare le pratiche del matrimonio civile.

Entrambi sono separati e la donna ha già due figli avuti dalla sua precedente relazione.

“Ferma condanna da parte mia e dell’amministrazione comunale su questa tragedia – ha detto all’Ansa il sindaco di Irgoli, Ignazio Porcu – Fatti del genere mettono in discussione il sistema della rieducazione in carcere al quale bisognerebbe affiancare cure di tipo medico per evitare il ripetersi di certe situazioni. Cercheremo di stare vicini alla famiglia della donna che ci auguriamo guarisca al più presto e ci prenderemo cura dei due figli se dovessero avere bisogno di qualsiasi cosa”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it