Prima minaccia il vicino di casa, poi tenta di aggredire i carabinieri.

Protagonista dell’episodio, avvenuto questa notte a Sant’Antioco, è un 66enne del posto che è stato accusato di violenza privata, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, in evidente alterazione dovuta all’assunzione di alcol, ha minacciato il dirimpettaio impedendogli di uscire dal cortile condominiale.

Una volta giunti i carabinieri, il 66enne ha cercato di colpirli con una bombola di gas vuota, ma è stato fermato.

Ora è in stato di arresto in attesa dell’udienza per direttissima.

