“E’ indispensabile valorizzare e rilanciare i percorsi del Trenino verde che rappresentano una opportunità unica, non solo per lo sviluppo del turismo, anche internazionale, ma come strumento di conservazione dei luoghi e lotta allo spopolamento”: lo ha detto la segretaria della Camera del Lavoro Metropolitana Simona Fanzecco intervenendo stamattina all’iniziativa del Comitato per la salvaguardia del Trenino verde davanti all’assessorato regionale ai Trasporti.

Cgil e Filt Cagliari hanno aderito e sostenuto la manifestazione, denunciando l’assenza di programmazione e il progressivo disinvestimento che, purtroppo, ha caratterizzato il servizio, in particolare nelle tratte Mandas-Seui e Mandas Laconi. “E’ del tutto incomprensibile il fatto che non si voglia investire su un progetto di valorizzazione del nostro paesaggio e delle aree interne”, ha aggiunto

Fanzecco sottolineando che “abbiamo fra le mani una preziosissima opportunità di sviluppo per il turismo con ricadute occupazionali e riflessi positivi anche sul fronte della lotta allo spopolamento”. Non a caso il sindacato sollecita un confronto trasversale con gli assessorati regionali al Lavoro, ai Trasporti, al Turismo.

