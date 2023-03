Ennesimo episodio di grave violenza su una donna in Sardegna. Questa volta è accaduto a Sassari, dove un giovane di 24 anni avrebbe picchiato l’ex compagna, mentre lei teneva il figlio piccolo in braccio.

Immediato l’intervento della Squadra Volante, allertata dai vicini e dai passanti che hanno sentito le urla provenire dall’abitazione.

Giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto le testimonianze della ragazza: l’ex compagno le avrebbe chiesto di portare fuori il figlio a fare una passeggiata, ma lei glielo avrebbe negato perché voleva prima dargli da mangiare.

Al rifiuto, il giovane avrebbe colpito al volto la ragazza colpendola al volto e minacciandola di morte, mentre lei aveva ancora in braccio il bimbo. La stessa aveva anche un taglio alla mano e, secondo quanto detto ai poliziotti, l’ex compagno l’avrebbe ferita con un coltello.

Il 24enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e lo hanno portato in carcere.

