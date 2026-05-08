Letta a Cagliari: “Continuità territoriale battaglia nazionale”

Le tensioni internazionali e il caro energia rischiano di indebolire profondamente il sistema economico europeo, soprattutto nelle aree più fragili. È l’allarme lanciato dall’ex presidente del Consiglio Enrico Letta, intervenuto oggi a Cagliari durante un incontro promosso da Confindustria dedicato al futuro dell’Europa.

Secondo Letta, il conflitto in Medio Oriente e le difficoltà geopolitiche globali stanno già producendo effetti pesanti sul continente europeo, con un aumento dei costi energetici e un rallentamento delle riforme strategiche necessarie per rafforzare la competitività dell’Unione.

“Siamo in un momento drammatico perché le tensioni internazionali si stanno scaricando sull’Europa e colpiscono le aree strutturalmente più in difficoltà”, ha dichiarato l’ex premier.

Nel suo intervento, Letta ha sottolineato la necessità di costruire una strategia comune europea in settori chiave come energia e infrastrutture, per evitare che il continente perda autonomia economica e politica rispetto alle grandi potenze mondiali. “Dobbiamo lanciare un allarme rosso”, ha affermato, evidenziando come Europa, Cina e Stati Uniti stiano vivendo una fase di forte competizione economica e geopolitica. “Se rimaniamo frammentati e senza prospettiva strategica unitaria, rischiamo il nostro modello di sviluppo”.

L’ex presidente del Consiglio ha quindi invocato una “grande riforma europea per l’unione dell’energia e della connettività”, sostenendo che solo un’integrazione più forte potrà garantire indipendenza economica e capacità competitiva. “Altrimenti saremo una colonia degli Stati Uniti, per la parte finanziaria, e della Cina sulla parte manifatturiera”.

Ampio spazio anche al tema della continuità territoriale per Sardegna e Sicilia, considerato da Letta un nodo fondamentale per garantire pari diritti e sviluppo alle Isole. “La continuità è fondamentale, se non c’è allora tutti i ragionamenti dell’Europa vengono meno”, ha spiegato. “Noi italiani dobbiamo farne una battaglia nazionale, senza differenze di colori”, ha concluso.

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