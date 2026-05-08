Dermatite bovina, via libera alla movimentazione dei capi: esultano gli allevatori

Arriva una boccata d’ossigeno per il comparto zootecnico sardo. Il Ministero della Salute ha autorizzato la ripresa della movimentazione dei capi bovini sia all’interno della Sardegna sia verso il resto d’Italia, con l’unica eccezione delle aree comprese nella zona di sorveglianza sanitaria di 50 chilometri attorno ai focolai di dermatite nodulare bovina individuati nell’isola.

La decisione è stata accolta con soddisfazione dalle organizzazioni agricole e dalle istituzioni regionali, che nelle ultime settimane avevano intensificato il confronto con Roma per evitare pesanti ripercussioni economiche sul settore.

Confagricoltura: “Salvata una stagione”

A commentare positivamente il provvedimento è stato il presidente di Confagricoltura Sardegna, Stefano Taras, che ha parlato di una misura fondamentale per gli allevatori isolani.

“Una notizia molto importante per i nostri allevatori che rischiavano di perdere, anche quest’anno, il lavoro di un’intera stagione”, ha dichiarato Taras, sottolineando come il risultato sia arrivato dopo numerose interlocuzioni tra Regione, ministero e vertici nazionali di Confagricoltura.

Secondo il presidente regionale, il via libera rappresenta però soltanto un primo passo. Taras ha infatti evidenziato la necessità di mantenere alta l’attenzione per contenere ed eradicare i focolai ancora presenti sul territorio. “Dobbiamo lavorare tutti insieme, tra istituzioni, servizi veterinari e aziende zootecniche, per contenere ed eradicare i focolai”, ha aggiunto.

Coldiretti: “Vaccinazioni strada giusta”

Soddisfazione anche da parte di Coldiretti Sardegna, che ha annunciato la notizia nel corso dell’assemblea regionale tenutasi a Cagliari alla presenza del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Per il presidente Battista Cualbu e il direttore Luca Saba, la riapertura alla movimentazione dei bovini “è fondamentale per i nostri allevatori e conferma che la strada delle vaccinazioni è quella giusta per salvaguardare il patrimonio zootecnico regionale”.

Agus: “Aiuti economici fino al 2026”

Sul tema è intervenuto anche l’assessore regionale dell’Agricoltura Francesco Agus, che ha definito importante la riapertura alla movimentazione extra-regionale dei bovini provenienti dalle aree non sottoposte a restrizioni.

L’assessore ha assicurato che la Regione continuerà a lavorare insieme ai servizi sanitari e veterinari per circoscrivere i focolai e garantire sicurezza al resto del territorio. “Nella prossima Variazione di bilancio porteremo, inoltre, le risorse necessarie per supportare il settore rispetto agli sforzi fatti in questi mesi, estendendo gli aiuti già erogati per la mancata movimentazione fino al 2026”.

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