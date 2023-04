L’assedio del Cagliari non ha portato i tre punti. I rossoblù dominano il Pisa in trasferta, ma chiudono la sfida per 0-0. Un solo punto che sa di occasione persa, soprattutto per la mole di azioni che i ragazzi di Ranieri hanno prodotto.

I padroni di casa si sono resi particolarmente pericolosi all’inizio con Moreo, colpendo anche una traversa. Dopo di che è stato un assolo del Cagliari in una partita che si è fatta ruvida, intensa, piena di capovolgimenti.

Prelec, Lella, Mancosu e Lapadula hanno avuto sui propri piedi le ghiotte opportunità per sbloccare la sfida, ma non sono stati precisi sotto porta.

I rossoblù hanno continuato a macinare gioco in lungo e in largo, trascinati da un Nandez in formato motorino. Ma né i (pochi) cambi di Ranieri e né l’intensità messa in campo sono valsi per una marcatura.

Anzi nell’ultima azione è stato il Pisa ad avvicinarsi alla vittoria: Radunovic ha alzato la saracinesca al tiro di Sibilli.

Il Cagliari sale a 47 punti in classifica e si piazza al sesto posto, ad un punto dalla quinta piazza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it