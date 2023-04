Un nuovo pareggio per il Cagliari nel secondo confronto diretto in vista dei playoff. Per Claudio Ranieri è stato un buon test quello col Pisa, che ha visto i suoi ragazzi lottare fino alla fine per cogliere i tre punti.

“Potevamo vincere, è stata una bella partita intensa. Stiamo bene, in crescita, ci sono ancora alcuni ragazzi da recuperare al meglio e mi auguro di farlo nelle prossime settimane” ha commentato il tecnico in conferenza stampa post partita.

La corsa dunque continua con fiducia. “Volevamo vincere. Quello col Pisa è un risultato che magari non soddisfa pienamente ma che è comunque importante per la classifica. Una sconfitta avrebbe pesato tanto. Il pareggio muove poco la classifica ma conta tanto nel cammino”.

