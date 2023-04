A causa della grande carenza di specialisti, non coperta dallo scorrimento dell’ultima graduatoria del concorso di Ostetricia e Ginecologia, a partire da domani 12 aprile la Asl Ogliastra sospenderà temporaneamente i turni notturni dell’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale. Tale carenza ha portato la direzione aziendale alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, con l’intenzione di reperire 4 nuovi ginecologi per il Nostra Signora della Mercede.

Per esigenze organizzative i ricoveri ospedalieri saranno temporaneamente sospesi, mentre le attività diurne saranno regolarmente garantire dalle ore 8 alle ore 20.00, con la presenza in turno di almeno un medico. Verranno assicurate le attività di consulenza, prevenzione e le prestazioni ambulatoriali.

Con la manifestazione di interesse pubblicata nei giorni scorsi, in particolare, la Asl Ogliastra cerca ginecologi a cui conferire 4 incarichi per collaborazione esterna in regime libero-professionale. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 21 aprile, mentre la durata dell’incarico sarà sino al 31/12/2023.

L’impegno della direzione generale si è rivolto anche verso la struttura complessa di Pediatria: sempre nei giorni scorsi l’azienda socio-sanitaria ogliastrina ha pubblicato una manifestazione di interesse per trovare 5 pediatri. E’ possibile consultare i documenti relativi agli avvisi nella sezione “Albo pretorio” del sito Asl Ogliastra.it.

