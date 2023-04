Due pescatori subacquei sono dispersi da ieri pomeriggio nel tratto di mare tra Stintino e Porto Torres.

Sono stati proprio loro, due giovani sassaresi di 35 e 38 anni, a lanciare l‘Sos poco prima delle 19 alla Capitaneria di Porto Torres.

Da quanto si è appreso, i sub avrebbero indossato il salvagente prima di buttarsi in mare a causa del barchino affondato per aver imbarcato acqua durante la battuta di pesca.

Alle 5 di questa mattina sono riprese le ricerche: le squadre a terra dei Vigili del fuoco hanno cominciato l’attività di supporto alla motonave dei sommozzatori e alle unità di vigilanza della costa della Guardia costiera turritana.

Alle 8 si è levato in volo anche l’elicottero dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari per ampliare il raggio d’azione delle ricerche, che si concentrano tra il litorale di Ezzi Mannu e Porto Torres.

