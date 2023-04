“Si parte da lunedì prossimo: ribadisco la nostra massima disponibilità per venire incontro alle problematiche che si manifesteranno”. Così il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, spiega sulla sua pagina Facebook la nuova politica del Comune sulla gestione dei rifiuti di bar e ristoranti.

“Rendere la città e il suo centro storico ancora più pulito e decoroso” è l’obiettivo di questa amministrazione comunale. “Abbiamo deciso – continua Truzzu – di eliminare una volta per tutte i mastelli delle attività di ristorazione e bar dalle strade del centro con l’estensione del servizio di corriera ecologica”.

“In questo modo non avremo più mastelli a vista, ricettacolo di spazzatura, e non saremo più costretti a respirare aria maleodorante con conferimenti fatti senza regole”, aggiunge il primo cittadino cagliaritano, rassicurando di aver “raccolto le richieste e lamentele di tanti cittadini, dei turisti e di gran parte dei commercianti che operano correttamente”.

Non tutti, però, sono entusiasti di questa nuova politica. Soltanto qualche giorno fa, infatti, una ristoratrice titolare di un locale in via Sassari, lamentava sui suoi social il fatto di dover “passare tra i clienti con i bidoni dei rifiuti” per di più “in pieno orario di servizio”.

Ma il sindaco Truzzu replica: “Oggi puntiamo ad una raccolta con maggiore flessibilità, con un servizio tagliato su misura delle attività commerciali, con 21 fermate e con il ritiro di tutte le frazioni”.

