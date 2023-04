Il Comune di Cagliari ha sbloccato fondi per oltre un milione di euro per 14 progetti educativi già avviati e uno in procinto di partire rivolti a minori, giovani e famiglie.

I contributi sono stati concessi a 5 scuole pubbliche, 5 asili nido, 4 scuole paritarie e un asilo nido paritario. In tutto saranno coinvolti 3.880 minori, di cui 785 in condizioni di difficoltà o svantaggio.

“L’insorgere di un crescente senso di disagio diffuso tra le generazioni più giovani, ci ha spinto a porre in essere un programma di contribuzione straordinaria a favore delle autonomie scolastiche” ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu. “L’obiettivo è quello di potenziare le competenze dei giovani e realizzare azioni per contrastare differenti forme di marginalità”.



