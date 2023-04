Un trentottenne di Villacidro, disoccupato, noto agli uomini dell’Arma per pregresse vicende giudiziarie. È stato arrestato stanotte dai Carabinieri della Stazione di Arbus. I militari erano stati allertati dalla centrale operativa della locale Compagnia ed erano intervenuti all’interno di un’abitazione del capoluogo del Medio Campidano, dove era stata segnalata una lite in famiglia.

Giunti sul posto hanno rintracciato l’uomo che, all’interno della casa di famiglia, minacciava i genitori per futili motivi e, all’arrivo dei militari dell’Arma, prendeva a inveire nei loro confronti, intimando loro di uscire immediatamente dall’abitazione. Infine spintonava uno dei carabinieri che si era frapposto per impedirgli di aggredire la madre. Quest’ultima, a sua volta, tentava invece di frapporsi tra il figlio ed il padre, per evitare che gli potesse fare del male. Durante il diverbio con i propri genitori l’uomo aveva poco prima spaccato la vetrina di un mobile ed il fanale posteriore destro dell’auto della madre.

È stato tratto in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché per le minacce gravi pronunciate nei confronti dei genitori. L’uomo si trova in questo momento al palazzo di giustizia di Cagliari dove è stato giudicato con rito direttissimo. L’arresto è stato appena convalidato.

