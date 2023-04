Mai come questa volta, una sconfitta è davvero indolore: l’Olbia perde per 2-1 contro la Reggiana, ma grazie al +3 sull’Alessandria si salva ufficialmente. Festeggiano anche gli ospiti che salgono in Serie B con un turno d’anticipo.

I bianchi guidati da Occhiuzzi hanno fatto una grande gara di sacrificio, opponendosi con vigoria alla superiorità della capolista. Ragatzu ha pareggiato al gol di Cauz, ma Guiebre ha ristabilito quattro minuti dopo il vantaggio emiliano.

Nella ripresa, la gara si è addormentata: la Reggiana ha badato senza troppi affanni a difendersi dalle sortite galluresi.

Dunque anche nella stagione 2023/24, l’Olbia giocherà nel campionato di Serie C.

