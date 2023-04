Un Pietro Pittalis scatenato ha presenziato a Sassari ad un evento di Forza Italia Giovani. Nel corso del suo intervento, molto applaudito dai presenti in sala, ha lanciato diverse stoccate al presidente della Regione Christian Solinas.

L’onorevole ha voluto commentare la notizia della ricandidatura del governatore in vista delle prossime elezioni Regionali. Facendo i conti coi difetti della legislatura in corso.

“Quando una giunta non è in grado di dare risposte ai sardi, bisogna prenderne atto. E porsi il problema se sussistano le condizioni per continuare a sostenere una giunta carente” ha commentato Pittalis.

Mettendo in luce la possibilità che Forza Italia possa sfilarsi dalla coalizione. “Forza Italia deve prendere le distanze da questa gestione. Non ce lo ordina nessuno di restare in questa giunta. Men che meno con chi ha dimostrato di non saper governare”.

