Giovanni Monni è il nuovo primario emerito dell’Asl 8 di Cagliari.

Già direttore della struttura complessa di Ginecologia e Ostetricia del Microcitemico, ha ricevuto il prestigioso incarico che viene conferito ai primari e ai direttori di ospedali o università per particolari meriti clinici e riconoscimenti nazionali e internazionali.

Precedentemente e unicamente il riconoscimento come professore emerito è stato conferito ad Antonio Cao.

“Un mio ringraziamento va a tutto il personale della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia del Microcitemico e in particolar modo all dottoressa Rosa Maria Ibba che mi sostituisce come Primario Facente Funzioni”, ha commentato Monni.

