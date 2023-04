“Un episodio intollerabile, l’ennesimo in Italia: occorre una risposta concreta e decisa”. Così Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera, interviene sulla rissa avvenuta al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

“Mentre esaminiamo in Commissione il DL 34/2023 continua il deputato azzurro -, che inasprisce le pene verso chi aggradisce un operatore sanitario, come maggioranza abbiamo presentato un emendamento per istituire un posto di Polizia in ogni presidio sanitario al fine di porre fine ad una lunga serie di episodi criminosi e garantire la sicurezza dei medici, di tutto il personale sanitario e dei pazienti”.

