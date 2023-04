Chiude I Principi di Dan, ristorante della Marina di Cagliari che da dieci anni allietare giornate e serate di residenti e turisti. Una decisione presa a seguito dell’impossibilità di proseguire l’attività in un rione, a detta loro, “devastato”.

Hanno dato l’annuncio in un lungo post sui social. “Con una grande tristezza negli occhi ma con la consapevolezza di avervi dimostrato tutta la nostra dedizione e la nostra professionalità, di avervi coccolato con la nostra attenzione e la nostra simpatia, di avervi soddisfatto portando dentro il cuore di Cagliari la meravigliosa cultura gastronomica di tutta la Sardegna, vi comunichiamo che venerdì 28 aprile sarà l’ultimo giorno di apertura dei Principi di Dan”.

E poi le ragioni. Risulta impossibile lavorare “in una Marina devastata da tante cattive decisioni, rovinate da tante scelte sbagliate, gestita in maniera indecorosa da tante amministrazioni, frequentata da bande di ragazzini senza controllo. Una Marina lasciata da sola, strade chiuse e palazzi che crollano, abbandonata a un degrado morale e materiale, con un sistema di raccolta differenziata improponibile per le attività, con le strade di maggior afflusso chiuse tutte contemporaneamente per lavori. Una Marina lasciata al suo destino da una manciata di incompetenti che ne hanno fatto brandelli”.

Ma non chiudono la porta ad un rilancio. “Nella speranza che in futuro non tanto lontano i Principi possano ricomparire a sorpresa da qualche altra parte di Cagliari, sempre con la stessa determinazione, sempre con la stessa qualità, sempre con lo stesso cuore”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it