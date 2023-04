Un ponte che dalla Sardegna raggiunge gli Emirati Arabi in nome del gioco tradizionale. Bambini e bambine della Marmilla hanno partecipato alla ventesima edizione dello Sharjah Heritage Days.

Una collaborazione che si consolida, anno dopo anno, e che guarda al futuro. Più precisamente a una grande manifestazione internazionale che utilizzerà come format quello di OLYMPIAS®©, il torneo sui giochi di una volta nato in Marmilla e ideato da Roberta Muscas.



L’evento si è svolto in 12 città dell’Emirato di Sharjah con la partecipazione di 42 paesi arabi e stranieri, oltre a 40 agenzie governative. Questa ventesima edizione ha avuto come slogan “Heritage and Creativity”, ovvero “Patrimonio e Creatività”.



Cibo, artigianato, arte, danze, musiche, letteratura, gli elementi del Festival. Nel centro storico di Sharjah attività culturali, balli, spettacoli, arte e mostre. Oltre 500 eventi e attività, che hanno offerto ai visitatori un’opportunità unica di conoscere il patrimonio culturale identitario degli Emirati Arabi Uniti e del mondo.

È stato realizzato anche un villaggio per bambini, dove si è tenuto il lancio del Campionato internazionale dei Giochi Popolari in collaborazione con “Olympias. Giochi tradizionali della Sardegna”. Al campionato hanno partecipato la Sardegna in rappresentanza dell’Italia, gli Emirati Arabi Uniti, il Sultanato dell’Oman e il Regno del Bahrein.

