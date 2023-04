Dopo la bufera, il giornalista sportivo Federico Buffa fa marcia indietro. La voce di Sky aveva infatti raccontato che alcuni abitanti di Carbonia gli avessero rivelato di “non avere la televisione. Uno che viene qua e ci porta qualche cosa ci fa un gran favore”.

In una nota, Buffa ha spiegato: “Chiedo scusa a tutti se ho offeso la sensibilità della città e dei suoi abitanti. Mi sono espresso male, non avrei dovuto dire quelle cose”.

Il sindaco di Carbonia aveva invitato il giornalista a tornare in città per uno spettacolo gratuito, in modo da scusarsi.

