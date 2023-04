Inizia lo sgombero dell’accampamento creatosi all’esterno dello stabile in via Riva di Ponente, a Cagliari, in cui si era stabilito un gruppo di migranti in seguito all’incendio che aveva distrutto l’edificio il 9 marzo scorso.

L’intervento è stato deciso dal Comune di Cagliari di concerto con la Prefettura per motivi di sicurezza ma anche per le prossime celebrazioni della festa di Sant’Efisio.

Per i migranti – si tratta di una decina – è stato trovato un altro alloggio a Elmas.

La Polizia Municipale si è occupata di far rimuovere le carcasse di auto e i veicoli che utilizzavano come alloggio per dormire e questa mattina si è proseguito con le operazioni per ripulire l’area.

