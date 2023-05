È stata trovata in via Mandrolisai con un coltello “pattadese” dopo aver tentato di rubare degli oggetti all’interno di un’auto Suzuki Wagon. Così stanotte a Cagliari i Carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace, al termine di un intervento su strada e dei successivi accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere, una trentanovenne di Monserrato, di fatto domiciliata a Cagliari, disoccupata, nota per pregresse vicende giudiziarie.

La donna era stata colta dai militari fuori dalla flagranza in Via Mandrolisai, dopo essersi resa responsabile del tentato furto di oggetti vari all’interno dell’autovettura Suzuki Wagon, ivi parcheggiata, di proprietà di una 23enne studentessa di San Teodoro. La 39enne è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico del tipo pattadese della lunghezza totale di 14 cm, che è stato sottoposto a sequestro.

