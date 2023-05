Nella refurtiva c’era tutto l’occorrente per organizzare una bella grigliata e rendere piacevole una serata primaverile. Due disoccupati di Quartu Sant’Elena, un trentatreenne e un sessantunenne, entrambi con precedenti denunce a carico, erano entrati una settimana fa nel giardino di una villetta di proprietà di un 53enne, anch’egli di Quartu. ed avevano sottratto un gruppo elettrogeno, un bel barbecue in acciaio, due faretti con pannello solare ed un altro a batteria, nonché un set di posate da cucina: in sostanza tutto il necessario per fare una grigliata in una serata di bel tempo.

Vista la particolarità degli oggetti rubati, la vittima del furto aveva provato a cercarli su un noto sito di commercio on-line e, guarda caso, li aveva rintracciati. Un unico venditore cercava di venderli ad un ottimo prezzo. Il 53 enne è tornato dai Carabinieri presso i quali aveva fatto denuncia e ha fornito loro tali indicazioni. Nel frattempo i militari avevano ricostruito la vicenda attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza del Comune ed altre di privati. I Carabinieri avevano anche sentito diversi testimoni e, alla fine, tutti gli elementi raccolti, nel loro insieme, hanno ricondotto gli investigatori nella direzione dei due uomini che sono stati avevano sono stati denunciati (in stato di libertà) per ricettazione in concorso. Una perquisizione compiuta dagli uomini dell’Arma nelle loro abitazioni ha consentito infine di rinvenire la refurtiva e di restituirla alla parte lesa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it