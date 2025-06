Aeroitalia, anomalia su volo da Cagliari a Fiumicino: aereo torna indietro

Il volo XZ2340 di Aeroitalia sarebbe dovuto partire ieri pomeriggio da Cagliari Elmas verso Roma Fiumicino, ma a causa di alcuni problemi, l’aereo poco dopo il decollo è tornato indietro riatterrando nello scalo isolano.

A darne notizia è stata la stessa Aeroitalia attraverso una nota in cui ha fatto presente la presenza di un’anomalia tecnica al “trimmaggio” del velivolo.

“Il comandante – ha spiegato la compagnia – in via del tutto precauzionale e nel pieno rispetto delle procedure operative, ha richiesto priorità per il rientro. L’atterraggio è avvenuto regolarmente e in condizioni di piena sicurezza”.

La stessa compagnia aveva poi reso noto che i passeggeri sarebbero stati imbarcati su altri voli per raggiungere la destinazione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it