Brutto incidente vicino a a Olbia nel pomeriggio: per cause in corso di accertamento, un pick up è finito fuori strada ed è andato a schiantarsi contro il muro di un’azienda floreale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia. Nessuno dei presenti nell’auto è rimasto ferito, per fortuna. Sul luogo il personale del 118 e la polizia locale di Olbia.

