Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari nella tarda serata di ieri mercoledì 10 maggio, per un incendio che si è sviluppato in un’abitazione all’ultimo piano di una struttura di due piani fuori terra, in via Praga, a Quartu Sant’Elena.

Le fiamme si sono propagate negli ambienti e alla tettoia strutturata in legno.

Gli operatori VVF con un’autopompa e l’ausilio di un’autoscala e un’autobotte hanno spento le fiamme, messo in sicurezza la struttura, l’area e avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

In via precauzionale tutta la struttura è stata evacuata, tra cui un disabile.

L’intervento si è protratto per alcune ore, terminato all’una e mezza inoltrata.

Nessuna persona risulta coinvolta.

