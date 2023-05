A seguito di un controllo da parte della Polizia Stradale, in via Riva Villasanta, a Cagliari, è stato fermato e denunciato un uomo di 52 anni del posto per guida in stato di ebbrezza.

Lo stesso circolava con un’auto sotto sequestro e patente sospesa per medesima violazione. Per tanto, gli è stata anche revocata patente e la proprietà del veicolo.

