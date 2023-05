Piogge in arrivo in gran parte della Sardegna. Per domani, sabato 13 maggio, il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta codice giallo (criticità ordinaria), valido dalle 12 a mezzanotte, per rischio idrogeologico sulle aree Flumendosa- Flumineddu e Gallura.

Annullati diversi eventi come la Sagra del maialetto e della lumaca in programma al Parco di Terramaini di Cagliari, che è stato rinviato al weekend dal 2 al 4 giugno.

