Sono state rese note le location bandiere blu del 2023. Quartu ha ottenuto la conferma di Mari Pintau e Porto di Capitana, risultato che ha suscitato la soddisfazione del sindaco Graziano Milia.

Il primo cittadino ha espresso il proprio pensiero sui social. “Le due località del nostro litorale hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento della FEE (Foundation for Environmental Education), che ogni anno stila la lista delle spiagge e degli approdi turistici meritevoli di essere annoverati fra i migliori d’Italia per qualità ambientale e livello dei servizi connessi”.

Prossimo obiettivo, Poetto. “Manca il Poetto, ma è solo un appuntamento rimandato: in accordo con la FEE abbiamo deciso infatti per quest’anno di non candidare quel sito, ancora in corso di rifacimento. Al termine dei lavori, che contiamo di chiudere entro l’anno, avremo un nuovo lungomare in grado di integrare perfettamente gli aspetti naturalistici le esigenze di tutela ambientale con le funzionalità connesse alla fruizione della spiaggia e delle attività all’aperto”.

