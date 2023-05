“Spero che il percorso di Ita si completi nell’arco di pochi giorni, così avremo un interlocutore solido e definitivo. Stiamo ragionando anche con gli organismi di controllo che dipendono dal mio ministero”. Lo ha detto oggi a Catania il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, in riferimento all’ “inammissibile” caro prezzi che in alta stagione si registra soprattutto nei collegamenti aerei per la Sicilia e la Sardegna.

Per contrastare i rincari, ha evidenziato Salvini, il Governo sta trattando con Ita. ”Non posso intervenire a gamba tesa sul libero mercato però una forma di moral suasion per evitare tariffe impazzite assolutamente possiamo farla”, ha spiegato.

Per stabilizzare i trasporti aerei, da tempo i sindacati, Uiltrasporti sarda in testa, chiedono al Governo di intervenire con Ita per la creazione di una compagnia regionale che veda coinvolte anche le regioni interessate, Sardegna e Sicilia in primis, ma anche Lazio e Lombardia.

