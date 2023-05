Un circolo sportivo di Sassari è stato chiuso durante i controlli effettuati dai Carabinieri del Nas per garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori. Durante le ispezioni finora svolte tra i circoli e centri sportivi del territorio, i militari hanno riscontrato all’interno della struttura significative carenze igienico sanitarie e strutturali nei locali e sulle attrezzature utilizzate per la preparazione dei cibi, risultate interessate da sporco diffuso sulle superficie e dalla presenza di insetti infestanti.

Per le violazioni rilevate e per la mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo HACCP, i Carabinieri del NAS hanno contestato al presidente del circolo sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.000 euro.

Nell’occasione è intervenuto sul posto personale dell’ASL di Nuoro (Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione), che ha proceduto alla sospensione immediata dell’attività, impartendo apposite prescrizioni per il ripristino di idonee condizioni igienico-sanitarie.

