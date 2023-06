La protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso con codice giallo per rischio idrico e idrogeologico, valevole almeno fino alle 20:59 di lunedì 5 giugno. È il quinto giorno consecutivo di allerta meteo.



Il Comune di Cagliari, a questo proposito, ha diramato una nota in cui avvisa la popolazione di Pirri di non parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo), Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere.



Le auto in sosta nelle sopracitate vie di Pirri possono essere spostate nell’area parcheggio della Piscina comunale di Terramaini, in via Pisano.

