Brutta disavventura per uno studente ventunenne villacidrese che stava cercando alloggio a Milano dove studia all’università. Dopo aver individuato un annuncio fasullo postato sul sito “marketplace” di Facebook, il ragazzo era entrato in contatto telefonico con l’autore dell’inserzione che, con artifizi e raggiri lo aveva indotto ad effettuare un bonifico da €600, corrispondente a due mensilità, quelle previste per la caparra. Una volta incassato il denaro Il truffatore era scomparso dal web e aveva cessato di rispondere al telefono. Resosi conto di essere stato crudelmente ingannato, lo studente si è rivolto ai Carabinieri che sono riusciti a individuare l’autore dell’imbroglio.

Così ieri a Villacidro, a conclusione di un’attività di indagine intrapresa a seguito della denuncia querela per truffa presentata dal ventunenne, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa e riciclaggio, un ventiduenne catanese, disoccupato, censito nella banca dati delle forze dell’ordine per episodi analoghi.

