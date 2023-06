Dopo un diverbio per futili motivi avuto con il dirimpettaio settantenne lo ha colpito alla testa con una roncola utilizzata verosimilmente non di taglio ma dalla parte meno pericolosa, procurandogli una lesione guaribile in cinque giorni, secondo la prognosi rilasciata dal Pronto soccorso dell’Ospedale San Marcellino di Muravera.

Così ieri a Muravera in località Costa Rei, una pensionata 84 enne di Sinnai, vedova, è stata denunciata in stato di libertà dai Carabinieri della Compagnia di San Vito per lesioni personali e porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.

La roncola è stata sequestrata ed è in custodia dai Carabinieri. Al momento la vittima non ha querelato e potrebbe essere pertanto che l’anziana per il futuro continui a restare incensurata così come lo è stata per tanti anni.

