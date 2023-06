Sono oltre 31mila gli articoli con marchi di moda contraffatti posti sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Porto Torres in tre diverse operazioni.

Grazie alle indagini delle Fiamme Gialle è stato possibile intercettare ben 157 spedizioni dirette nella provincia e in altre località della Penisola, provenienti dall’Europa centrorientale.

Precisamente, sono stati confiscati: capi d’abbigliamento, scarpe e altri accessori (scarpe, borse, t-shirt, cinture, portafogli, cappelli, pantaloni e pantaloncini, felpe e intimo) con i simboli “taroccati” di importanti brand di moda, da Prada a Louis Vuitton, passando per Chanel, Gucci, Hermes, Nike, Adidas, Marni, Balenciaga, Givenchy, Dior, Armani, D&G, Moschino, Fendi e tantissime altre.

Non solo, la Guardia di Finanza ha sequestrato anche articoli di telefonia (cuffiette, componentistica varia, cover per smartphone) che riproducevano illegalmente il marchio di note multinazionali del settore, come Apple e Samsung, nonché migliaia di copricerchi delle più note case automobilistiche tedesche (Mercedes, BMW, Audi), e decine di piastre per capelli recanti il marchio Ghd.

Le indagini vanno avanti individuare i responsabili del traffico illecito.

