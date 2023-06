Continua il fuoco “amico” nei confronti di Christian Solinas per la questione Brotzu. Il progetto del nuovo ospedale che andrebbe a sostituire il vecchio (ma ancora eccellente) nosocomio cagliaritano sta facendo storcere il naso a tanti.

Dopo Forza Italia è Fratelli d’Italia a schierarsi contro il governatore. A spiegare la posizione del partito della Meloni ci ha pensato la coordinatrice regionale e senatrice Antonella Zedda.

“Sono felice che si pensi a nuovi e moderni ospedali, ma sono convinta che ciò vada fatto di pari passo col riqualificare e modernizzare quelli già esistenti” ha commentato la Zedda.

Facendo un chiaro riferimento al Brotzu, “eccellenza sanitaria della Sardegna, riferimento essenziale per tutta l’isola e per tutti i sardi”. Attendere cinque anni per un nuovo ospedale lascerebbe senza cure tantissimi sardi. Per questo “non investire le risorse per i lavori di manutenzione straordinaria sull’ospedale Brotzu è una scelta contraria al buonsenso“.

