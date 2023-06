La Corte d’assise d’appello di Sassari ha confermato la condanna all’ergastolo per Francesco Baingio Douglas Fadda, già comminata in primo grado. Il 47enne, secondo il tribunale, è colpevole per aver ucciso con una coltellata l’ex compagna Zdenka Krejcikova in un bar di Sorso nel 2020.

Fadda si è professato innocente spiegando come l’ex si fosse ferita da sola col coltello che brandiva dopo essere caduta. “È una sentenza illogica. Il procedimento è andato subito su un binario morto” ha denunciato il suo avvocato.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, l’uomo aveva ucciso la donna e poi abbandonato il corpo nei pressi di una casa a Ossi. Dopo di che si era dato alla fuga con le due gemelle undicenni della vittima.

La sentenza dice: ergastolo per omicidio aggravato da premeditazione, commesso con crudeltà nei confronti di una persona alla quale Fadda era legato sentimentalmente. Nonchè resistenza, sequestro di persona, tortura e porto abusivo di coltello.

