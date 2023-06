Strade, ferrovie e dighe. Le infrastrutture sarde sono state al centro di un faccia a faccia tra il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini finalizzato a mettere a punto un Piano di investimenti straordinari per la Sardegna.

L’incontro al Mit che è stato anche l’occasione per fare il punto della situazione sulle infrastrutture e sulle necessità di investimenti per l’Isola. Il vertice – spiega una nota –“è servito per ottenere garanzie di finanziamento delle opere commissariate: Salvini e Solinas sono determinati a sciogliere il nodo nel più breve tempo possibile. Massima priorità per SS 291 (Sassari-Alghero) e SS 125-133bis (Olbia-Arzachena-Palau) che richiedono rispettivamente fondi per 232,3 milioni e 474,8: l’obiettivo è far partire i lavori a breve, con un ulteriore assegno da 30 milioni per coprire l’incremento dei prezzi e su cui Salvini si è impegnato in prima persona”.

Al centro della discussione anche interventi come il completamento della SS 195 (ache collega Cagliari alla costa sudoccidentale, 43 milioni di spesa) e sulla messa in sicurezza della SS 130 con l’eliminazione di incroci a raso tra Cagliari a Decimomannu.

