Nella giornata di ieri a Dolianova, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di un 31enne del luogo, a seguito del reato commesso il 31 ottobre 2022.

Rricevuta una segnalazione secondo la quale all’interno dell’abitazione del giovane si trovassero armi e droga, le forze dell’ordine hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, durante la quale hanno trovato: 23 kg di marijuana, confezionata in buste termosaldate, materiale vario per il confezionamento e 450 euro in banconote di piccolo taglio verosimile provento di attività di spaccio.

Dopo le formalità di rito, il 31enne, che deve espiare la pena residua di 2 anni, 5 mesi e 27 giorni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it